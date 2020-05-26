大陸全國人大會議5月28日當天，將表決通過「香港版國安法」授權案，外界憂慮這將讓「一國兩制」，加速變成「一國一制」。總統府國安幕僚表示，將會持續關注528當天的情勢，我方不會放棄香港，也會堅守台灣的國家利益，這是基本原則。

目前在北京召開的全國人大會議，自21日開始審議「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」。這項草案通過後，即將授權全國人大常委會制定「香港版國安法」。

草案中提到，未來通過立法授權中國國安機關，在香港設置機構履行職責，港府應儘早完成基本法23條立法，並定期向北京報告執法情形。外界認為，北京在香港設置國安機構，就是打破「一國兩制」，加速變成「一國一制」。

總統蔡英文24日於臉書發文表示，香港的情勢發展，政府始終高度關心，謹慎因應，以確保在雙方交流過程中，國家的安全及利益能得到充分保障。

蔡英文也指出，依據我方「香港澳門關係條例」第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，希望香港情勢不致走到這一步，也將密切關注後續發展，適時進行必要的應變措施。

國民黨主席江啟臣則認為，蔡英文若是停用「香港澳門關係條例」，取消對香港特別待遇，就是在選後與香港切割。

蔡英文今日上午視察憲兵指揮部，被媒體問到「切割香港」等議題時，僅表示：「會有完整說明，國民黨的講法是錯的」。

總統府國安幕僚指出，國安團隊持續密切關注528情勢，適時完整說明。不會放棄香港，也會堅守台灣的國家利益，這是方們的基本原則。所謂廢除港澳條例的說法，是正告北京，不要逼迫台港交流走向使用第60條這條路。從蔡總統的臉書文中可看到，「香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部」。

至於「要或不要」，「一部」或「全部」，必須看北京如何面對台灣與國際社會的喊話。

國安幕僚指出，蔡總統的說法很清楚，「這一刻，我們同所有民主陣營的夥伴們，都和香港人民站在一起。」台灣和國際民主國家站在同一陣線，呼籲北京重視對香港的承諾，呼籲北京不要造成更嚴重的情勢，呼籲北京重視香港的民主與人權，很清楚且明確，並非國民黨主席江啟臣所謂跟北京站在一起。

(工商 )