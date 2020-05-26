零售業受疫情營收重創，振興券卻要等到7月上路，工商團體負責人急急呼籲，紓困要即時，振興更要快，不管用什麼券，用什麼方式，重在速度，應提早在6月中前就發放，不要等到7月才上路。

疫情指運中心已宣布6月7日起要大規模解封，衛福部長陳時中也帶隊示範進行防疫旅遊，振興券周四政院就將拍板，但卻要等到7月才上路，三三會理事長許勝雄因此呼籲政府，既然國內疫情已有效控制，振興券應可提早在6月中前發放，不必非要等到7月才能上路。

他說，紓困要即時，振興更要快，振興券不僅是為刺激消費，更為助小商家增加營業維持生計，因此宜快不宜慢。

商總理事長賴正鎰也指出，不管什麼券、不管用什麼方式，重在速度，要儘速發放，才能見到效果，況且，6月7日就要大規模解封了，餐廳也不再限制人數了，商家可以因此提高營業，正是刺激消費的時候，振興券卻要等到7月才上路，雖然6月中可先預約，但還是要等到7月才能拿到，建議最好在大規模解封前的6月1日就發放，即使趕不及在6月1日，也應在6月中前發效。

不過，他還認為，直接發消費券最有效，振興券還要先消費才能再換取，直接發消費券比較能真正達到刺激消費的效果。

(工商 )