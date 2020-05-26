大陸政府日前在全國人大拋出「港版國安法」，造成香港股市出現重挫千點，市場多數預期將導致資金大量撤離香港，甚至失去其金融地位，對此，有專家認為，因為「港版國安法」在政治干涉上比較明顯，而上述對投資者或企業管理人來說影響較少，因此，香港可望繼續保持其特殊的金融地位。

CNBC報導，市場憂心，港版國安法將讓北京對香港有更多的控制權，恐怕引發外資的不信任感，進而將資金撤離香港地區。不過Teneo Risk Advisory副總裁Gabriel Wildau表示，該法對香港的業務不太可能造成重大的衝擊。

Wildau認為，由於他的客戶多屬於跨國企業及大陸市場投資管理公司，對於這些企業高層來說，他們所會遇到的法律爭端不太是北京政府所擔憂的「政治問題」，因此該法對這些人影響可能不大。

因此，Wildau表示，即便在港版國安法生效後，香港仍有機會保持其亞洲金融中心的地位。

工商時報報導，瑞銀投資銀行也曾說到，不排除部分資金會在短期內，因憂慮等因素而撤離香港；但同時，隨著中概股可能回到香港上市，會有更多資金流入。

不過整體來看，Wildau指出，基於抗議活動可能會持續數年，這對企業來說仍是一大警訊。

(中時電子報)