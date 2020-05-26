在吳朋奉驟逝後，歌迷、影迷紛紛到YouTube上的MV留言哀悼，流量即將破億破億。（摘自YT）

影帝吳朋奉驚傳24日於家中驟逝，今（26日）經紀人證實吳朋奉於25日凌晨死於「腦中風」。有著精湛演技的吳朋奉，曾為茄子蛋「浪子回頭」演出MV，累計近1億次的流量，他的死訊傳出後，也吸引網友湧入留言哀悼，同時，茄子蛋也在臉書上哀悼吳朋奉：大哥一路走好，茄子蛋永遠愛您。

吳朋奉2017年曾參與演出金曲樂團「茄子蛋」的MV《浪子回頭》，歌曲造成一時轟動，目前MV觀看次數已累計9千多萬，隨後也多次與茄子蛋合作。在吳朋奉驟逝後，歌迷、影迷紛紛到YouTube上的MV留言哀悼，流量即將破億。

另外，茄子蛋也在臉書上哀悼吳朋奉大哥，其中提到，在得知死訊團原一時之間都無法消化，相當難過與震驚，對於吳朋奉的恩情完全「不能言表」，至今仍在努力接受中。

茄子蛋表示，非常感謝吳朋奉每次都能爽快答應演出，坦言自己就像小孩子般默默在旁邊欣賞大哥表演。希望朋奉大哥能一路走好，「茄子蛋永遠愛您，永遠都會想念您。」

臉書全文：

朋奉大哥一路好走，

我們珍愛的恩人前輩。

從 2017 年的相遇，

到後來在種種場合上的寒暄與鼓勵，

甚至和我們一起在舞台上大聲唱著歌。

看到消息時，

我們一時之間都完全無法消化，

非常難過與震驚，

至今也仍在努力接受，

心中對朋奉大哥的恩情完全不能言表。

感謝朋奉大哥每次對於我們作品的演出都很爽快地答應，

我們真的像是一群孩子一樣都在旁邊偷看偷學您的演出，

每每都是驚呼且滿溢無限的感恩。

茄子蛋永遠愛您，

永遠都會想念您。

R.I.P.

(中時電子報)