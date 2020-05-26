罷韓投票即將舉辦，網路上最近瘋傳一張「韓國瑜不值得你觸法」文宣，上面印有法務部部徽及檢舉電話，遭外界質疑是法務部的官方文宣，「Wecare高雄」發起人尹立坦承，粉專曾張貼過網友分享的「韓國瑜不值得你觸法」圖卡，被誤認為盜用法務部圖徽，對此他表達歉意。

尹立強調，圖卡上的報案電話，是引用5月19日高雄地檢署公開的新聞稿資料，為了避免誤解，目前已更正為無法務部圖徽的版本。

至於法務部圖徽遭盜用，法部長蔡清祥澄清表示，法務部依法行事，絕對沒有背書的事，一切依照事實狀況請執法機關一切依法處理，現在由檢察機關處理中，等事實查明就會依法處理，同時，法務部得知Logo被冒用就在LINE提出澄清。

至於「能原諒就原諒」的說法，蔡清祥說，一般的案件即使有人犯錯，檢察官有時也會依情節從輕處理，至於文宣的個案最後要如何處理？等雄檢查明清楚再決定。

(中時電子報)