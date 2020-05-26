針對內政部今指出，課徵囤房稅對於逼出空屋效果不彰，認為政府正在做的社會住宅、包租代管、擴大租金補貼等，才是協助年輕人與降低空屋的最佳方案。對此，民眾黨發言人楊寶楨表示，過去曾稱囤房稅可造成房價下跌的內政部次長花敬群，現在卻批評囤房稅打房效果不彰，是「無效且無理的錯誤建議」，花次長能否給個口徑一致的明確態度？

民眾黨立法院黨團本會期推動優先改革法案，3月中提出的「房屋稅條例第五條及第十一條條文修正草案」，包括主張多戶不動產持有成本，採累進稅率課徵「囤房稅」、降低單一且自住不動產成本、多戶不動產持有者若願意出租，則給予稅率優惠，目前仍等待財政委員會等待排審。

民眾黨團指出，2016年蔡總統競選時提出「住宅三箭」，「杜絕房市炒作」喊得震天價響，但四年過去了，高房價卻讓年輕人普遍對買房感到無望，甚至更加絕望。

楊寶楨強調，只有政府積極作為，才能避免世代的不正義。例如德國以嚴格稅法與刑法抑制炒房，當房價超過合理價格50％時，除了有巨額罰款，賣方也將面臨3年有期徒刑，他們不是將房地產視為商品，而是「基本人權」。

(中時 )