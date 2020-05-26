時碩工業(4566)第1季獲利表現優於預期，第2季遇到歐美封城影響，董事長黃亞興認為，第2季會是營運谷底，但公司在外在環境不佳時，仍致力於開拓利基市場、新客戶；重視人才及組織發展；群聚資源三大方向，成效會逐漸看到。

接下來隨著大陸市場開始拉貨回溫，歐美市場解封，第3季及第4季營運將是季季高，他也坦承，今年因為全球市場受疫情衝擊，全年營運要比去年成長不易，但2021年後，每年營收獲利雙位數成長依舊是努力方向。

時碩第1季合併營收9.45億元，年增5％，毛利率22％，年增2個百分點，稅後淨利0.56億元，年增11％，每股稅後盈餘0.84元。時碩四個事業處第1季營收占比分別為安全系統18％、傳動系統占33％、工業應用39％及航太事業10％。

公司第1季工業應用產品營收貢獻首度超過3成，主要大陸封城，但歐美當時還在出貨，時碩還加班趕工，不過第2季美國、德國等大廠開始停工後就受到影響，公司仍持續朝產品多元化的策略發展，將影響性降到最低。

航太部分，2018年及2019年貢獻持續攀升，主要來自於飛行控制系統致動器、推力反向器等產品，終端客戶包含全球兩大飛機製造商。

今年疫情重創全球航空業，但黃亞興並不悲觀，他認為現在是中場休息時間，尤其貿易戰影響，大廠正在做供應鏈調整，將工廠移出大陸，但還是在亞洲，也由於時碩做出口碑，帶來非常多機會，藉此也投資航太表面處理公司，希望未來做上中下游整合，航太營收預期今年第4季復甦。

工業部門今年表現不錯，終端應用在半導體設備、工業儀表及高階自行車，主要產品是流量控制系統重要零件，控制氣體壓力，目前有逐漸增溫現象，公司也在做新產品打樣開發。

而高階自行車主要為皮帶驅動系統零件，由於安全考量，市場對於電動自行車需求上揚，去年已經開始成為工業部門成長動力之一。

大陸4月汽車銷售年增率轉正，顯示已把今年第1季庫存消耗完畢，下半年政策拉動，第1波往Tier 1客戶拉動，時碩主要為Tier 2供應商，預期到6月就會明顯反彈，而且幅度會很大。而大陸6月逐步往上爬，估計國外解封後，落後大陸約2個月。時碩大陸外銷第4季回到疫情前水準，甚至預期明年來自汽車零件市場貢獻有大幅反轉機會。

時碩無錫新廠去年10月動工，原本計畫今年第4季完工，但因為封城影響，預估明年初完工。新廠占地43畝，未來把五個向外租用的工廠以及投資的蘇州廠整合到無錫新廠，將進一步切入日系車廠。

黃亞興表示，日本客戶目前在大陸營業額350億人民幣，估計到2025年可成長到600億元人民幣，成長的250億元人民幣有擴充供應鏈需求，客戶要求在地化，但不是找大陸公營、民營企業，卻必須具備國際觀及經濟規模的廠商，台資企業就相當有機會搶到日本車廠訂單。

(時報資訊)