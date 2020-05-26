耕興(6146)今天參加櫃買中心舉辦的線上業績發表會，公司指出，台灣和大陸兩地檢測實驗室的平均產能利用率，已回復到疫情發生前的水準，且目前接獲多款5G NR手機和CPE產品訂單，產能排程已至今年第3季，隨著5G NR產品檢測需求增溫，將對整體營運帶來挹注。

耕興第1季合併營收7.37億元，合併毛利率44％，歸屬於母公司稅後淨利1.52億元，每股盈餘1.65元。第1季各地區別營收比重來看，台灣、大陸、美國、子公司-全球檢測、零件分別為59.08％、24.00％、3.85％、4.19％、8.88％。

其中，為配合客戶新機款上市時程的需求，公司除了台灣地區實驗室從農曆年假開始，便加班因應龐大業務量，讓台灣營收逆勢繳出年成長成績。

此外，5G NR、WIFI 6等最新規格技術，皆積極應用於終端裝置的新產品中，美國子公司今年以來接單暢旺，第1季營收明顯較去年同期倍增以上、營收比重3.85％，結束連4季虧損。

耕興認為，美國子公司配合當地政府解除封城法令，已於5月18日起正式復工，雖自3月中為期近2個月的封城期間，影響部分業務接單拓展的腳步，但在封城前已將接獲訂單的樣品，轉回台灣完成後續的檢測，再加上業務人員仍居家上班，提供當地客戶急單轉移至耕興台灣實驗室作檢測的服務機會。

此外，5G NR產品檢測難度和項目較4G LTE-A倍增，有助拉升單一機種檢測費用，有助毛利率提升。

(時報資訊)