首波以「清、薄、短、小」為原則，與13家旅行業者推出68條實名制遊程。

市長侯友宜26日出席宣傳記者會，大讚新北市祕境有山有海，歡迎探索。（許哲瑗攝）

呼應中央「防疫新生活運動」，新北市推出「OK旅遊新型態安全旅遊模式」，首波以「清、薄、短、小」為原則，與13家旅行業者推出68條實名制遊程，主打戶外清新、價格實惠，且小團即可成行；市長侯友宜26日出席宣傳記者會表示，民眾在防疫「OK」下安心旅遊，創造後疫情時代的信心經濟。

新北市今舉辦記者會，合作的旅宿業者、遊程職人到場共襄盛舉，介紹各個景點特色；侯友宜致詞表示，他來新北市10多年，有太多他還沒機會造訪的美麗祕境，像是日前造訪淡蘭古道，終於一窺虎豹潭之美，還有坪林地區的原始生態，也非常值得探索，「新北市秘境有山、有海，好地方真的太多了！」

侯友宜說，防疫、振興都要超前部署，新北市「安心旅遊」規畫68條祕徑，以「清、薄、短、小」為原則，戶外活動清新爽快、價錢實惠，小型揪團就可出遊。最重要的事，所有遊程皆落實防疫工作，讓疫情期間悶壞的民眾，可以開心出遊，也歡迎畢旅學生來探索新北市祕境。

觀光局介紹，「安心旅遊」推薦9大「新北市秘境遊程」，像是「隱身山林」可暢遊泰平虎豹潭古道、樓仔厝古道、坪溪古道，遠離都市塵囂，深入山林踏青；「舒心體驗」則結合坪林老茶園的深度採茶與瑜珈體驗，還可造訪烏來部落，享受群山環繞的山林文化。

觀旅局表示，「風土餐食」為貢寮雞母嶺古道，透過輕旅行體驗地景感官美學，還可一窺九孔養殖秘笈，大啖尚青的海產料理；「金山香草園」與「雙溪柑腳驛站」，則提供手作樂趣體驗，無論是看山、望海還是DIY，遊程多元、豐富，值得體驗。

觀光局指出，這次超過13家旅行社參與，共同支持國旅，落實防疫措施，提供消費者多元旅遊選擇，讓民眾有信心出門消費、玩得安心也開心；為了創造觀光旅遊的「信心經濟」，市府和旅遊業者超前部署，只要落實自主防疫措施，就可取得「新北OK旅遊標章」，目前超過133家旅館業者加入。

(中時 )