國片導演魏德為了拍攝新片《臺灣三部曲》，相中風貌特殊的南星計畫區，高市府3個月歷經多次跨局處協商，確認將由高市府無償提供劇組借用該場域3年，重現400年前台灣嘉南平原的部落景致，同時並規劃未來雙方行銷合作計畫。

《臺灣三部曲》是導演魏德聖於2001年完成的劇本，故事以17世紀大航海時代為背景，描述渡洋而來的荷蘭人、明朝漢人、西班牙人、日本人，與島上的原住民，共譜台灣誕生序曲的3部獨立電影。

魏德聖今年2月時曾與日本美術團隊特地南下場勘，相中南星計畫區的特殊景緻，想在此重現400年前、嘉南平原西拉雅原住民部落風貌。

魏德聖認為，南星計畫區無論場地現況及土地面積大小，均為搭建西拉雅聚落「麻豆社」首選場地。未來待疫情趨緩，日本團隊便能抵台，啟動下階段重要的美術景搭建陳設，讓拍攝作業盡早回復軌道。

文化局局長林思伶表示，市府與中央經濟部工業局、國有財產署取得共識，未來將以專業工作團隊、單一聯絡窗口作為魏德聖團隊的後盾。高雄致力於打造「拍片友善城市」，從劇本開發、拍攝、住宿、行銷擁有一條龍式的影視拍攝協助服務，國片《痞子英雄首部曲：全面開戰》就曾在南星計畫區打造中東沙漠場景。

南星計畫區位於高雄小港區大林蒲聚落旁，面積超過300公頃，是經濟部「新材料循環產業園區」開發預定地，魏德聖團隊將使用其中一部分搭景，拍攝後復原，不影響原計畫推動。

(中時 )