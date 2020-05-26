北市議員簡舒培（右）26日質詢痛批，北市口罩自動販賣機銷量差到僅日賣2組，北市府卻強推2.0版的「POS機」，要求檢討退場機制。（摘自北市議會直播）

台北市長柯文哲力推實名制口罩自動販賣機，銷量卻奇差無比，大安區健康中心竟慘到僅日賣2組，還有其他區日賣3、4、5組，北市府卻又推出口罩機2.0版的「POS機」，議員痛批柯執迷不悟，還想跟中央硬幹，要求檢討或退場。資訊局長呂新科表示，原則上要將3個月試辦期走完，但3天內仍會提出是否續辦的報告。

「沒有最低，只有更低！」議員王世堅痛批，距上次質詢時，一台口罩機最差僅日賣24組，此次更扯，發現竟有出現一台僅日賣7、4、1組，反觀藥局就可日賣200組，但口罩機不但不能用現金買，還依定要用電子支付，柯為了標新立異硬要惡搞，想和中央抗衡，跟社會脫節。

王世堅指出，若柯執意推無現金支付，呂新科又說現金是汙染的風險來源，那就去請中央廢除新台幣；更離譜的是，銷量那麼差，還推2.0的POS機」，一樣強調只能用悠遊卡電子支付，還想花280萬元、擴及6個行政區。

議員簡舒培表示，衛服部長陳時中已說6月1日起一般通路就可賣口罩，北市口罩機卻還要硬著頭皮走完試辦，扯到中正區健康中心1天僅賣1組，大安賣2組、松山賣3組，要求檢討退場機制。

呂新科回應，日賣1組是測試、非上線，POS機買口罩其實非常快，至於中央6月1日起，還是續推14天9片實名制販賣，所以原則上3個月試辦要走完，但也不一定，會再跟府級長官溝通，進行專案檢討，3天內回覆議員。

(中時 )