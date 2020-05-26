「澳門賭王」何鴻燊近年健康狀況差，一直住院療養，昨傳出命危，今港媒證實他於清晨離世，享耆壽98歲，所幸他的一生包含最後彌留之際，有眾多家人在身旁相伴，他有4個老婆、17名子女，而可以發現他膝下男丁稀少，更悲傷的是，最愛的大兒子何猷光因車禍英年早逝，賭王不僅痛心，更因此讓接班佈局大洗牌。

何鴻燊對四房及其所生子女都非常疼愛，然其中，正宮大房黎婉華所生的何猷光，地位特殊，他是賭王的長子，也是繼承老爸事業、身家的最佳人選，何鴻燊將他的英文名字取作Robert，跟何家掌門人、香港第一首富何東同名，也始終被當作繼承人來栽培。

何猷光表現得很好，成年後成家立業，年紀輕輕就生了一雙女兒，然1981年發生噩耗，他跟太太Suki Potier在西班牙遭遇重大車禍，夫妻雙亡，何猷光結束33年生命，也讓老爸何鴻燊無所依靠，賭王隨著年歲增加，身體狀況變差，於2018年6月宣布退休，將澳門博彩控股主席一職，由二房次女何超鳳接手，他一手創辦、市值超過400億港幣的王國，正式交棒。

(中時電子報)