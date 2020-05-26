近日「囤房稅」議題再度被討論，根據內政部發布多房者與全國空屋數據交叉比對，發現約6成空屋屋主名下僅有1戶房產，逾1成5持有3戶以上。內政部便認定，多屋族所創造的空屋比率不高。

根據內政部發布資訊，2017年空屋數約86.48萬餘宅，佔全國房屋稅籍住宅類數量約10.12%，內政部進一步空屋清冊與財政部資訊中心的「房屋財產資料表」進行勾稽，發現約58.2%的空屋屋主，名下僅有1戶房產，26.6%的空屋屋主名下持有2戶房產，8.3%持有3戶，7%持有4戶以上。內政部便認定，多屋族所創造的空屋比率不高。

另外，內政部分析2018年9月至2019年8月近一年間買屋與賣屋者擁有房屋情形，發現首購者購買的住宅占全部交易量的71.1%，擁有1屋者賣出的住宅則占整體交易量的44.4%。相較之下，擁有4屋以上者所購買的住宅僅占全部交易量的3.8%，賣出的住宅則占整體交易量的13.2%（7.1%+6.1%）。就數量而言，多屋者在這段期間擁有的住宅數量減少約1萬3千戶。

亦即就目前市場動態，擁有少屋者買屋多、賣屋少，擁有多屋者則是買屋少、賣屋多。住宅分配是從原來擁有多屋者手中逐漸移轉給首購族，整體住宅權屬的分配正朝向均衡趨勢發展。

內政部認為，根據財稅數據顯示，多屋者囤房現象不明顯；其次，目前市場上多屋者買屋少、賣屋多，住宅分配朝向均衡趨勢發展；第三，既有空屋中，有近六成是一屋者所有，只有7%是多屋者所有；第四，台北市實施囤房稅對降低空屋率的效果非常不顯著。

華固總經理洪嘉昇也認為，政府實施實價登錄、房地合一稅等措施，政策已健全，對房地產是溫和友善環境。不過，台北市政府認定擁有3戶以上即為「囤房」，但建商「先建後售」，尚未開始商業行為，就遭認定囤房「是不合理的」，呼籲台北市政府應重新審視政策合理性。

(中時電子報)