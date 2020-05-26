新冠肺炎有趨緩，職業網球也準備在停賽到7月底後恢復比賽，目前官方考慮先採取不開放觀眾進場的方式，但這個想法讓現任世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）大喊無法想像。

喬帥表示，自己無法想像競技網球在場邊沒有觀眾的情況下進行，但也清楚閉門比賽是目前復賽最好的方式之一，「我真的不敢想像在空蕩蕩的觀眾席前比賽，但或許也是現在比較可行的方式，如果想要巡迴賽恢復比賽，我們也只能接受在有限的條件下出賽，至少我們可以比賽、競爭。」喬帥這麼說

喬柯維奇認為，網球公開賽可以讓球員和喜愛這項運動的人更有連結，而球員和球迷之間的能量，就像是魔法一樣驚人，讓這項運動更加美好，也更激勵他、讓他覺得更有責任，「我覺得網球對比其他團隊運動的優勢，是我們還可以進行國家級、地區性或洲際賽，球員可以單獨移動參賽，也因為是個人運動員，社交距離也受到尊重，因為我們無須彼此近距離接觸。」

(中時 )