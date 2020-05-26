華固建設(2548)今日召開股東會，公布營收為198億元，EPS為11.35元，配息高達7.5元，華固表示，今年第一季雖然受到疫情衝擊，但北台灣房市表現仍比預期優，下半年將回歸基本面，交易量應優於上半年，全年住宅市場仍可維持「價穩量溫」的溫和走勢。

華固建設(2548)去年度合併營收198.19億元，年成長327.33%，合併稅後淨利為31.42億元，每股盈餘(EPS)11.35元。

華固董事長鍾榮昌表示，去年主要有「華固名鑄」、「華固樂慕」以及「華固新天地」入帳，加上2019 年房市因總統大選、美中貿易衝突，市場態度偏審慎，不過北台灣表現比預期好，去年華固業績不錯，今年雖然有疫情黑天鵝，但市場以自用需求為主，因此是被遞延而非消失，對後市房地產審慎樂觀。

華固總經理洪嘉昇指出，今年已入帳金額已達80餘億，其中華固「國票金控大樓」總銷金額76億元，已售98%，4月開始入帳，因交屋認列單月營收大增至26.24億元，年增22.05倍；5月將持續入帳，單月營收表現依舊可期。

住宅推案方面，正在推案中的北投「翡儷」、內湖「馥儷」銷售率分別達9成及7成，預計2022年完工；今年520檔期推出板橋「華固月河」，總銷金額50億元，銷售方面也超乎預期的好，預計2023年完工。

洪嘉昇表示，華固在雙北市已增至5處商辦、廠辦，總銷金額估230~240億元，預計可賣到2024年，將採先建後售或邊建邊售，加上近期拿下的新北市新店正大尼龍都更案，估算在手庫存案量高達400多億元，維持平均每年百億案量。

(中時電子報)