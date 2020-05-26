小貨車後方有狗遭拖行？台南市胡姓民眾25日深夜22時40分許，在臉書「爆料公社」貼文指行經安南區北安路二段往北安橋方向時，發現有輛小貨車後方拖行一隻小黑狗，經胡男等熱心民眾沿路追趕，終在公園路與西門路口攔下車主，６旬駕駛下車驚見愛犬四肢多處擦傷、腳部滲血，趕緊帶狗送醫治療。

這起事件發生在昨晚９時許，當時，胡男下班行經安南區北安路二段往北安橋方向，發現疑似有虐狗的情況，他跟其他路人一路追趕，攔下汽車後，劉姓駕駛下車驚見愛犬受傷，不斷致歉，並旋即將狗送往動物醫院救治。台南市警第三分局於網路發現這個消息，主動聯繫胡先生並確認車主車牌後，聯繫劉男到案說明。

劉男到案後表示，25日晚間9時許駕車前往北區時，並未留意愛犬在車輛下方休息，由於當時後牽繩被勾在車輛後方保險桿，才會導致愛犬被拖行，劉男被民眾攔下後，驚覺愛犬竟然被車輛一路拖行，內心相當自責。

根據警方調查，受傷的這頭小黑狗年約9歲，因為被車拖行後，身體與腳部有多處擦裂傷，所幸，經過救治後，生命跡象穩定。警方完成當事人筆錄，將相關卷宗函給主管機關台南市動保處裁處。

胡姓網友這則PO文引起不少民眾回響，抨擊飼主故意、批評網友公審的聲浪都有。警方呼籲，騎乘機車或開車不得牽引動物，應避免讓牠們受傷，本案飼主因自身疏失致愛犬受傷，提醒駕駛在開車前多留意汽車下方是否有動物，避免類似情形發生。

(中時 )