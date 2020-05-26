在大陸各地以及亞洲一些人們熟悉的地方，富有的購房者正在搶購豪華住宅，很多情況下是為了保護自己的財富不受預期的通貨膨脹和人民幣貶值的影響。匆忙增加房地產投資的做法，已導致大陸豪華住宅價格大幅上漲，同時也為受到疫情重創的亞洲房地產市場提供了一些支撐。

澳大利亞公司Black Diamondz的創始人莫妮卡·杜（Monika Tu）說：「這很划算。」該公司迎合了大陸的豪華房地產買家。

據媒體報導，自3月以來，塗先生已出售了8500萬澳元（合5500萬美元）的優質物業，其中約一半的銷售對象是疫情爆發時身在澳大利亞的大陸客戶。這比今年早些時候增長了25%。這些住宅的售價在725萬至1950萬澳元之間，全部位於雪梨的海濱富人區，比如派珀角(Point Piper)。

隨著病毒限制的逐步放鬆，大陸富人在上海、首爾和雪梨等亞洲熱點城市查看房產並完成購買變得更加容易。在另一個頗受歡迎的新加坡，虛擬看房和照片已經足以達成數百萬美元的交易，表明交易正在演變。這與倫敦和紐約形成了鮮明對比，這兩個城市的房地產市場在封鎖期間依然低迷。

房地產公司居外地產（Juwai Iqi）的數據顯示，與2019年第四季度相比，大陸買家對韓國房地產的詢價與2019年第四季度相比增加了180％，而對紐西蘭房屋的詢價躍升了75％。英國的搜索量下降了32％，美國下降了18％

高檔需求正在提振大陸的價格，而其他市場的跌幅正在回落。大陸四個最大城市的豪華住宅價格在4月上漲了1％，這是深圳科技中心兩年來最大的漲幅。

即使在新加坡，部分封鎖仍然存在，但活動仍通過在線平台進行。APAC Realty Ltd. ERA部門的房地產經紀人Clarence Foo說，本月，三名大陸客戶在Marina One Residences 購買了六套公寓，總價值為2000萬新元（合1100萬美元），沒有進行任何虛擬瀏覽。一位投資者在同一開發項目中花了約1200萬新元購買了三個獨立的三居室單元，步行五分鐘就可到達標誌性的濱海灣金沙酒店賭場

新加坡OrangeTee & Tie Pte研究和咨詢主管Christine Sun表示，「一些買家可能希望將資金轉移到其他國家，因人民幣可能進一步貶值，以對抗大陸經濟的疲勢。」

香港曾經是一個受歡迎的旅遊目的地，因為它靠近大陸大陸，而且市場限制較少。但目前香港的局面已促使許多大陸富人轉向新加坡作為替代選擇，而沒有被更高的稅收嚇住。香港豪宅價格第一季度下跌4.5%，是新加坡跌幅的兩倍。

Christine表示：「由於新加坡房地產市場的穩定性，他們將其視為一個避風港。與香港相比，這是一個更加規範的市場。」

在亞洲主要金融中心之外，購房咨詢也在增加。馬來西亞房地產經紀人安華(Zulkhairi Anwar)本月在首都吉隆坡與兩名大陸人一起考察了價值200萬至500萬美元的公寓和平房。安華是Azmi & Co.的豪華房地產專家。

安華說，潛在的大陸買家是在馬來西亞開始關閉邊境時留在該國的，在馬來西亞放寬限制後，他們開始看房。他相信這種興趣的火花會持續下去。

安華說：「我認為疫情不會阻止大陸人回國。馬來西亞吸引他們，是因為這裡有大量的當地華人，這讓他們更容易融入當地社會，而且我們的豪華房產仍然比新加坡等地便宜。」

根據大陸房地產信息集團的數據，自4月份以來，大陸最大的城市中標價約為人民幣2000萬元（合280萬美元）的房屋已成為最受歡迎的房屋。當時，當局開始放寬信貸以幫助經濟復甦。

根據追蹤高階銷售的Landz Realtor的數據，在深圳，開發商上個月售出了創紀錄數量的豪華住宅。前海自由貿易區的BayHouse項目以至少300萬美元的價格出售了135套公寓。需求增長如此之快，以至於最初帶有免費選擇退出條款的促銷活動被取消了。

在上海，位於外灘海濱大道以南的東方花園項目(Oriental Garden project)， 240萬美元的公寓需求超出了供給5倍。格林住宅位於一個高檔的外籍社區，儘管買家只被允許在網上查看樣房，但一天之內就售罄了。

大陸房地產中介公司研究主管楊克偉表示：「隨著經濟放緩和通脹上升，這些買家正通過房地產增加避險資產，他們要麼認為房地產是抵禦大陸通膨的最佳對沖工具，要麼認為國家最終會放鬆房市調控以提振經濟。」

(中時電子報)