隨著疫情逐漸趨緩，高雄市長韓國瑜今宣布，將砸下5000萬舉辦「高雄振興購物嘉年華」振興高雄經濟。但是，民進黨高雄市議員康裕成指出，韓國於此舉是試圖規避採購法，並質疑他是不是要大撒幣阻止罷韓。對此，高雄市新聞局長鄭照新回應，第一次聽說嫌振興跑太快的。

對於高雄市府辦振興嘉年華，高市議員康裕成及簡煥宗質疑，根據採購法，「等標期」最短是18天，那麼就要6/8才能決標，市府此舉是在閃避採購的規定。綠營也呼籲市府將「等標期」延為18天，等到6月8日決標，康裕成還在臉書上說，「不然有種就不要用公帑救韓，用你（韓）口袋裡的錢就好」。

對於綠營質疑「高雄振興購物嘉年華」跑太快，高雄市新聞局長鄭照新在粉專上表示，現在市民因為疫情苦哈哈，引頸期盼紓困振興，卻聽到有人為了政治鬥爭，專程開記者會批評市政府，但這也是他這是第一次聽說有人不是批評紓困振興措施太慢，而是嫌太快，覺得很無言。

而網友們支則留言持高雄市府的政策，「因為振興券在七月實施，所以市政府就很快」、「真正超前部署的韓市府，加油！」、「照新加油，堅持做對的事，散播正能量」。

(中時電子報)