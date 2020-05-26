金融史上首位檢察官轉任金管會副主委的許永欽26日表示，其多年的檢察官及兼任學校教書的經驗，整理很多企業不法類型及犯票手法，未來將協助金管會四件事，第一分析所有市場不法類型、犯罪手法；第二是針對不同犯罪類型有不同查證方式；第三要判斷採取行政手段的妥適性；第四不法行為的法律適用建議。

許永欽首度在金管會主委黃天牧的上任記者會上公開發言，他自己一開口就說：「很多人聽我說話，會問我是不是僑生，其實我是靠近鹿港的彰化福興人，也是另一種僑生（應是港生）」。

許永欽是台北大學法學博士，主攻反托拉斯法等，他說自己第一份工作就是檢察官，之後也出任洗防辦執行秘書，與黃天牧曾一起爭取到到洗錢防制評鑑的一般追蹤，對於自己已來金管會上班一星期，他也說外界應該會問「我來這邊要作什麼？」

許永欽表示，主委黃天牧的領導相當具有宏觀及前瞻性，具前瞻與宏觀的方式，他期許自己的角色是「協助、協助再協助」，可協助黃天牧推動施政理念及其規劃的施政方向；二是協助金管會同仁完成任務；三是協助金管會興利，也能除弊。

許永欽表示自己在當檢察官時，檢察官要求「三風」，即風骨、風格與風度；黃天牧上任時講四不，即不黨、不私、不賣、不盲，他自己想加六個字，即未來要任勞、任怨、任謗。

由於多年的檢察官經驗及學校上課多年，許永欽整理了許多企業不法類型爭議案，將市場上不法案例進行彙整，可提供一些執法經驗；所以他到金管會後至少有四大功能，第一是提供所有市場不法類型、犯罪手法分析；第二是不同犯罪類型有不同查證方式，如何透過資金清查、跨國合作查證，可找出更有效的方法。

第三要採取什麼樣的行政手段，其妥適性如何？第四不法行為的構成，及法律適用建議，這四點都是許永欽認為自己可協助金管會強化監理的部分。

至於是否會強化不法上市櫃公司或金融業的移送或定罪率？許永欽表示，市場很難做犯罪的量化，不法案件會與證期局跟駐會檢察官，作追蹤與查核。

(工商 )