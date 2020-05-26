倫元投顧分析師陳學進表示，台股26日開高走高，終場上漲126.03點，漲幅1.16％，收在10,997.21點，櫃買指數則開高走低，終場小漲0.2點，漲幅0.14％，以146.81點作收。三大法人方面，外資轉買141.32億元，投信轉買12.28億元，自營商續買15.11億元，外資於台指期貨市場上同步加碼買回1,471口多單，累計淨多單部位為34,198口，心態呈現謹慎中性偏多。

儘管台股近期受「華為禁令」與「港版國安法」的雙風暴壟罩，但不論從VIX恐慌指數、新台幣匯率或美元指數的角度，均未出現異常波動，顯然市場資金並未有大舉撤離的情形，甚至因香港的動盪不安，部份港資有望進台置產，台灣反而因此得利。

個股方面，本周納入投資組合的康那香，受惠口罩即將開放外銷，報價看漲，帶動26日股價再度飆漲停，續創波段新高。

此外，隨各國陸續解封，重啟經濟活動後，全球經濟可望逐步復甦，加上政策面和資金面積極偏多下，26日不僅加權指數再度走揚，櫃買指數也續創波段新高。防疫概念股、軋空題材股、工具機業者、振興經濟概念股、低基期補漲股及高價股也紛紛展現強勢上攻的企圖心，甚至散熱模組力致、健策及超眾26日也輪動補漲，在市場偏多氛圍下，後市行情震盪往上的看法並未改變。

(工商 )