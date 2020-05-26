逐洞賽》啟發投顧分析師楊基政 17:262020/05/26 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股遭逢半年線反壓，於萬一關卡下持續震盪，在月線還未跌破前，操作上買黑賣紅，反之則保守因應，短線切勿追高殺低。 個股方面，本周納入投資組合的易威，技術面多方續強格局未變，26日委賣量高於成交量，後市可望續攻向上。 投資人近期搶反彈宜掌握類股輪動，電子族群反彈至中期均線、4月營收弱勢股反彈至壓力區皆可先出場，見好就收，選股上則可留意4月營收高成長的族群，率先反彈的機率相對偏高。 (工商 ) #易威 #啟發投顧分析師楊基政 #月營收 #逐洞賽 #台股 也許您會感興趣 推薦閱讀 定期定額夯 最愛台股基金 04:102020/05/24 財經要聞 獲美FDA藥證 防疫訂單旺 易威矽統 前景樂觀 04:102020/05/24 產業特刊 年線三度失守 靜待外資歸隊 04:102020/05/25 證券．權證 逐洞賽│摩爾投顧分析師鐘崑禎 18:012020/05/25 財經 逐洞賽│倫元投顧分析師陳學進 18:002020/05/25 財經 逐洞賽│永誠國際投顧分析師李忠興 17:592020/05/25 財經 逐洞賽│啟發投顧分析師楊基政 17:532020/05/25 財經 易威、寶島極、永昕、合一4檔股票 5/26起預收款券 18:572020/05/25 財經 《店頭市場》易威、寶島極等4股 26日起預收款券 08:022020/05/26 財經 逐洞賽》摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:002020/05/26 財經 財經熱門新聞 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 去美化時代來臨！陸晶圓代工龍頭砸重金 綁住台積電叛將 - 財經 15檔振興券概念股 歡呼 - 財經要聞 - 工商時報 港版國安法重傷香港金融地位？專家：影響不大 - 財經 華為突圍找三星 台積電護單不放手 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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