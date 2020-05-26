啟發投顧分析師楊基政表示，台股遭逢半年線反壓，於萬一關卡下持續震盪，在月線還未跌破前，操作上買黑賣紅，反之則保守因應，短線切勿追高殺低。

個股方面，本周納入投資組合的易威，技術面多方續強格局未變，26日委賣量高於成交量，後市可望續攻向上。

投資人近期搶反彈宜掌握類股輪動，電子族群反彈至中期均線、4月營收弱勢股反彈至壓力區皆可先出場，見好就收，選股上則可留意4月營收高成長的族群，率先反彈的機率相對偏高。

(工商 )