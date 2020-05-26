雲林縣府舉辦座談會「後疫情時代雲林農業發展的機會與挑戰焦點座談會」，產官學4、50位專家學者與會。（許素惠攝）

雲林縣府舉辦座談會「後疫情時代雲林農業發展的機會與挑戰焦點座談會」，台大生物資源暨農學院長盧虎生（左三）引言，雲林縣長張麗善（右一）認真做筆記。（許素惠攝）

為因應後疫情時代的新農業，雲林縣府下午邀請產官學專家學者座談，討論農漁畜產銷結構與永續經營、跨域加值與國際拓銷等議題，建議建構冷鏈生態物流系統、培養智慧農人、發展六級產業、建立循環農業機制等，雲林縣長張麗善強調將做為未來施政參考。

縣農業處長魏勝德簡介雲林農業現況，提及極端氣候、人口老化及人才培育、環境汙染是困境，所以希望培育人才智慧務農，進而打造品牌讓通路多元，達到永續環保的目標。

台大生物資源暨田農學院長盧虎生指出，農業疫後新常態就是「0接觸、0距離」，只要能趁機創產產銷營運型態，加速恢復輔導措施，以智慧科技讓農業創新升級，就有新機會。

台大農業經濟系主任雷立芬建議農牧綜合經營，將農業廢棄物加值，同時發展農業觀光、生態旅遊，凸顯宣傳雲林良品和其他縣市的差異。

台灣冷鏈協會理事長程東和認為跨域加值與國際拓銷，必需提升品牌形象和出口競爭力，應多舉辦或參與國際相關活動，架構國際農產品與食材採購接軌行銷平台，建立冷鏈生態物流系統和品質管理平台，提升人才培及認證。

張麗善強調，疫情危機也是契機，感謝各方專家學者建言，幫助釐清疫後雲林農業未來走向，為後續的政策和產業推展舖路。

(中時 )