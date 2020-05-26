日月潭民宿協會，推戶外運動旅行。（日月潭民宿協會提供／廖志晃南投傳真）

日月潭民宿協會，舉辦戶外運動旅行培訓課程。（日月潭民宿協會提供／廖志晃南投傳真）

因應新冠肺炎疫情，日月潭民宿協會推出國內、外人士喜愛的「戶外運動旅遊」，包括立式划槳、獨木舟、溯溪、攀樹、草地瑜珈等，讓學員親身體驗戶外運動魅力，同時促進同行異業的合作，共同創造觀光產值最大化。

日月潭民宿協會理事長張心盈表示，今年5月交通部觀光局施行「因應新冠肺炎觀光產業紓困、復甦與振興方案」迄今，協會舉辦3梯總計240人次的觀光相關產業培訓課程，希望協 助南投縣民宿業者在疫情期間，珍惜政府紓困資源，認真進修和學習，準備好在疫情過後， 揚帆再出發！

張心盈表示，除了戶外運動旅遊課程，民宿行銷新創意的養成也很重要，身處3C時代，民宿業者必須應用現代科技突破重圍，提升兼具生態與人文深度體驗遊程的設計能力，以吸引國內外遊客。

因此，培訓課程也邀請各方專家，指導從社群平台收取民宿訂單，到拍攝高品質的照片和影片，提升民宿的服務與品牌形象；並且安排認識鳥類與蝴蝶生態及地方文史課程，增添遊程設計的豐富性與在地性。還有茶、咖啡與茶點課程，提升學員對茶與咖啡的品味感度，進而讓旅客更深入體驗地方文化與人文風情。

(中時 )