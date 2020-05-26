永誠投顧分析師李忠興表示，雖然美股25日因陣亡將士追悼日休市，但德國股市卻創反彈新高，道瓊電子盤也大漲超過400點，激勵亞股26日全面反彈，加權指數上漲126點，成交量也逾1,800億元。不過原先強勢的櫃買指數創波段新高後卻一路走低，拉出長上影線，終場漲幅僅剩0.14％，許多中小型股，尤其防疫概念股出現大幅度的震盪，個股間形成強弱不同調的現象。

儘管如此，盤面仍是相當熱鬧，不乏有個股突破盤整冒出頭來，譬如25日的飯店與旅遊類股，或是26日工具機概念股等，又或像本周納入投資組合的國光生，受惠美國生技公司新冠疫苗傳出佳音外，在台大病毒實驗室進行的疫苗抗體中和試驗也已確認有效性，外資積極買超。

市場對近期融資增加過快似乎也有所疑慮，但其實大盤已達3月11日的水位10,893點，但25日的融資餘額與3月11日的卻相差170.3億元，顯見本波融資並未跟上，況且指數自低檔8,523點反彈上漲29％，融資自最低900億增加幅度也僅28.6％，增幅與漲幅相當，顯示並未有融資增幅過大的風險。

融資大增股價大多上漲，融資大減股價大多拉回，這是大戶以融資進行作價，因此若發現融資增加張數排行榜的個股出現拉回，反而可能是散戶逢低承接或是攤平，建議投資人應避開這類個股。

操作方面，國際股市紛紛創下新冠疫情以來的反彈新高，對台股再戰萬一關卡實有正面的幫助，但個股的強弱差異較大，選擇盤整型態剛剛突破的個股，因漲幅尚未拉開，投資人比較容易也比較敢於進場，但若以操作的角度，仍應以強者恆強的投資組合，在較短的時間內容易獲取較高的報酬。

(工商 )