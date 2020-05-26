日前在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）發生一起恐怖姦殺案，一名女子離奇陳屍家中，警方接獲報案後立刻趕赴現場，當時寵物鸚鵡不斷重複說著同一句話，警方認為這是受害女子死前最後遺言，將引用鸚鵡的「叫聲」作為呈堂證供，引起社會極度關注。

綜合外媒報導，事發於2018年12月，46歲伊麗莎白·托萊多（Elizabeth Toledo）被人發現全裸身亡，且她的身上有多處瘀青以及人類的齒痕，警方在搜索現場時，鸚鵡屢屢說著「不要！拜託讓我走吧」，附近鄰居指出，牠還曾說過「為什麼要打我」等語句，警方將其納為證據。

經比對調查後，證實伊麗莎白身上的齒痕為她的男室友所造成，警方隨即逮捕51歲及62歲的男子，2人遭指控強姦、謀殺等罪名。據悉，檢察官已將鸚鵡的「叫聲」納為證詞，雖然目前尚未開庭，但此案已經引起大眾關注，許多人都非常好奇法官是否會採納這項證詞。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)