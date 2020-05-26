第5屆〈金門文化獎〉得主之一，集道士、法師、傀儡技師於一身的楊土金。（金門縣文化局提供）

第5屆〈金門文化獎〉得主之一，文史作家李福井透過田野調查為地區留下珍貴史料。（金門縣文化局提供）

第5屆〈金門文化獎〉得主今（26）日揭曉，包括土水匠師梁瑤望、傀儡技師楊土金及文史作家李福井等3人。金門縣文化局表示，將視疫情狀況，擇期公開表揚他們的成就及對金門的貢獻。

3位得獎人的主要成就如下：一、土水匠師梁瑤望，現年80歲。自16歲拜師於小徑張振華門下3年4個月，藝成後先與師傅一同承包工程，25歲獨立承攬小型工程。擅長土水、瓦作施作技術，與莊西勢師出同門，為文化部列冊之金門傳統匠司。過去63年裡參與和主持維修的重要傳統建築有官澳龍鳳宮、青嶼張氏宗祠、碧山陳氏家廟、山外護國寺。

二、傀儡技師楊土金，現年74歲。幼時跟隨父親學習魁儡戲技藝，後自立門戶創立「良記魁儡戲班」，12歲即成為戲班台柱。他不僅是前場的演師，更是後場搬演的重要靈魂人物。靠著自學打鼓、敲鑼，20餘歲時又跟父親學習吹嗩吶的技藝，成為全才樂師。「良記魁儡戲班」後改為「金良興魁儡戲班」。近年大多以「道士、法師」的身分較為大家熟悉，並多次參與大型宮廟醮慶活動，晚輩都尊稱他「炮師」，是地區少數集道士、法師、傀儡技師於一身的人。

三、文史作家李福井，金寧鄉古寧頭人，現年70歲。自民國87年寫作《古寧頭戰紀》與《古寧頭歲月》，以迄109年已寫了21本書，包括文學、評論、口述歷史、傳記與小說，不久前在睿友文學館辦理70文學作品展，除文學創作之外，也下鄉訪談耆老，以田野調查為地區留下珍貴史料。另曾創立金門書院道藝學會，禮聘台灣知名藝文人士到金門朱子祠，舉辦優質講座，並曾引介文學大師黃春明來金門當駐縣藝術家，在金門各國小與幼兒園舉辦悅聽文學活動，為兒童播下文學的種子，「黃爺爺講故事」極受小朋友的歡迎，獲得熱烈迴響。

縣文化局長許正芳說明，「金門文化獎」以金門籍、年滿70歲以上，長期從事文化藝術活動，有傑出事蹟且對家鄉有貢獻者為獎勵對象。得獎者頒給文化獎章、證書，並各發獎金新台幣10萬元。

(中時 )