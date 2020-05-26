中職聯盟領隊會議今（26）日的領隊會議討論今年比賽的「彈力球」問題，中職將維持這顆備受爭議的用球至上半季結束，最快下半季才會改用新的、下修恢復系數的比賽用球。

中職會長吳志揚表示，今天聯盟有向各球團說明開季以來與廠商交涉的過程，清清楚楚的呈現出來，今年的比賽用球恢復系數經過2次送檢，雖然符合法定的標準、但並不符合合約建議標準0.550至0.057，不過沒有超過0.580。

中職各球團決議要求廠商要在下半季開始，提供符合球團要求數據的用球，聯盟也會再度送檢，因為目前各球團的上半季比賽場次不一樣，希望在上半季結束前使用一樣的球才公平，下半季才會改用新球。

吳志揚說，聯盟也會蒐集世界各國職棒聯盟比賽用球的正確數據，所以正確數據是大家講到的數據是否在同一種標準下測量出來的？因為有的談彈性、有的講恢復系數，希望使用同一標準，再來檢討用球的恢復系數是不是在下個年度進行調整。

目前中職與廠商簽的恢復系數合格標準是0.540至0.580，但球團建議0.550至0.570，不過，吳志揚表示，不管什麼範圍，它們的中間值是0.560，所以希望比賽用球盡量往中間值靠近。

(中時 )