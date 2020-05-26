韓市府振興經濟，不等中央振興券7月才上路，選擇超前部署，6月就辦購物嘉年華，未料又被綠營狠酸「為反罷韓自救」，凡事皆可扯罷韓，嘴上說不反對發抵用券，卻處處見縫插針，難道綠營恨不得高雄好？市民被情緒勒索夠了，不願再見歹戲拖棚。

經濟部規畫的振興券只聞樓梯響數個月，隨著疫情趨緩，民間經濟渴望盡速復甦，但中央振興政策一變再變，最新規畫方案朝每人付1000元送3000元振興券，預計7月才上路，又引發外界質疑實質效益及推動時程。

相較於中央活像「慢郎中」，韓市府早在5月初規畫「購物嘉年華」，目的非「為超速而超速」，而是民間經濟實在悶壞了，但中央不懂民間疾苦，振興政策無法盡早拍板定案，完全不符人民期待，因此不少地方政府也陸續公布自己的振興方案。

韓國瑜推出「購物嘉年華」，預期高市府只花5000萬預算，就可以帶動觀光、商業產值高達33億元，雖然目前不能未卜先知後續效益，但至少未因雜音而停歇，該做的紓困、振興政策還是持續推動。

反觀罷韓團體及綠營，總是看衰市府團隊，將不滿韓的情緒加諸在市政團隊上，「逢韓必反」戲路從2018年演到2020年，市民早已看膩凡事都能扯罷韓、都是韓總的錯，如出一徹的黑韓、反韓手段，目的好讓綠營6月6日後收復高雄，試問再換綠營當家，高雄就會一切太平嗎？

(中時 )