何鴻燊雄霸澳門賭業半世紀，然而澳門政府在02年開放賭權，將賭權由一分為三後，宣告何鴻燊獨霸賭壇近40年的局面正式告終，引來國際賭業鉅子競逐，何在澳門由「獨攪江山」變成陷入賭壇「六國混戰」。但何家多次與「過江龍」交手，成功搶截客源，力保賭業龍頭。

何鴻燊自1961年奪得澳門賭權後，一直雄霸澳門博彩業。但澳門99年回歸後賭權「大變天」，政府於2001年宣布將賭權一拆三，其後又進一步分拆副牌，賭牌數目由一變六，當中以美國拉斯維加斯金沙集團，以及由拉斯維加斯之父創立的永利聲勢最大，向何旗下的澳博步步進逼。

面對競爭，何鴻燊最初風騷表示：「歡迎競爭，有競爭先有進步，有飯大家食。」至後期，外來競爭者奇招百出，何一改口徑，希望政府「幫幫手」作出適當協調。

金沙在04年於澳門一年迅即回本，集團主席誇下海口「三年內超越澳博(編按：即何鴻燊所屬集團)」，正式向澳博宣戰。而永利在06年開幕時，亦吸引不少賭客入場，澳博一度陷入捱打狀態。

三個賭牌由澳娛子公司澳門博彩股份有限公司、呂志和的銀河娛樂場股份有限公司及史提芬永利的永利渡假村（澳門）股份有限公司奪得。其後澳門政府又准許賭牌一拆分二，金沙、新濠博亞博彩（澳門）股份有限公司及美高梅金殿超濠股份有限公司亦相繼加入賭業，引發連場激戰。

六個賭牌中，三個由美資集團擁有，其中金沙04年開業後成功搶灘，不足一年便回本，成為澳門賭業神話。金沙以高回佣搶客，另永利又以高薪挖走澳博員工，連番受挫的何鴻燊曾炮轟外資造成惡性競爭，又公開批評澳門政府偏幫外資。

何見狀即大手投資50億元興建新葡京，07年開幕後吸引舊客回籠。何又「出口術」向外界直言澳門賭業正處惡性競爭，但金沙集團艾德森卻反譏諷何：「競爭無可避免，淘汰（澳博）無可厚非，如果嫌廚房太熱，就別燒菜。」

何則反擊：「我不但要炒菜，還要整叉燒飯。」翌日葡京連續28日免費送叉燒飯作招徠，單是兩日共送出1500盒，令金沙急忙推出「搭金沙車﹐隨時帶走一百萬獎金」活動反擊。

何鴻燊最後牽頭成立澳門博彩商會，擔任第一屆主席，統合在澳所有賭場，成功令澳門賭業避過一場惡性競爭的風波。

(中時電子報)