◎大規模解封 6/7起不再管制人數

台灣防疫有成，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天鬆口表示，最快在6月7日之後，國內就可大規模解封，將不再管制室內或室外活動的人潮及人流。

◎還帛琉清白 磐石艦首發病者在台感染

中央流行疫情指揮中心今(26)日公布本次敦睦艦隊COVID-19群聚疫情調查結果，共發現36名病毒核酸檢驗陽性之確定病例和8名血清抗體陽性之極可能病例，所有病例皆為磐石艦人員，該艦已有四波人傳人疫情。確定病例中最早發病日為抵達帛琉之前，且感染源不明，顯示3月當時國內有零星社區感染個案，然而經密切監測與追蹤，本起群聚事件並未造成帛琉及台灣社區次波傳染。

◎星宇7/1開飛 首個日本航點曝光

今年初甫開航的星宇航空，受疫情影響，3條航線澳門、檳城、峴港陸續停航。隨著疫情趨穩，星宇航空今日證實，沖繩航線是新航線，預計7月1日開航，但確切時間會視疫情狀態調整。

◎台大女慘遭分屍 家屬求償敗訴

2年前當時28歲男子朱峻穎疑不滿27歲黃姓女友提分手，憤而殺害黃女並凶殘地把女友分屍，分裝於7個塑膠袋掩埋在住處社區花圃，之後上吊死亡；黃女父母向朱的父母提告各求償525萬元，台灣高等法院無法證明朱的父母參與殺人，駁回死者家屬的請求。可上訴。

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(中時電子報)