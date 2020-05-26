法務部長蔡清祥昨在立法院答詢時，對於罷韓團體以法務部Logo製作文宣是否要究責，表示「能原諒也可以原諒」。國民黨革實院長羅智強在臉書發文，重批罷韓團體「把國家當他家」，並反問「如果是羅智強盜用法務部Logo，偉大的東廠政府會放過我嗎？」

羅智強說，罷韓團體，把國家當他家，文宣盜用法務部及其LOGO，還有「檢舉專線」，這已違反刑法第158條、159條的規範範圍：「冒充公務員而行使其職權者，處三年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金」、「公然冒用公務員服飾、徽章或官銜者，處一萬五千元以下罰金」。

他指出，可笑的是，這份「韓國瑜不值得你觸法」的文宣，本身就觸犯刑法；但更可恥的是，法務部長蔡清祥竟說：「是否究責，要看事情的嚴重性及動機，民眾可能因不了解法律而觸法，能原諒也可以原諒。」

羅智強說，民進黨可以再扯一點，你法務部長都出來下指導棋說「能原諒也可以原諒」，檢察官還辦個屁。這民進黨的官爺，連作個樣子說「依法偵辦」都不屑，直接下令、公開下令「也可以原諒」。

「如果是羅智強盜用法務部Logo，偉大的東廠政府會放過我嗎？也可以原諒嗎？」羅智強強調，人前義正辭嚴的挺香港民主，人後狼心狗肺的砍台灣民主，這才是台灣民主，最大的悲哀。

(中時 )