澳門賭王何鴻燊26日下午病逝，享耆壽98歲，而何鴻燊死後將會在香港殯儀館設靈，並葬在昭遠墳場，事實上，昭遠墳場是大部分何東家族後代的長眠之地，有香港媒體也曝光了何東當年選擇此地做為墓地的原因。

根據港媒《東網》報導，位於摩星嶺一號的昭遠墳場是不少何東家族後代的長眠地，大部分的何家後人，包括：何東長孫何鴻章、賭王長女何超英、賭王妹妹何婉琪的兒子麥家興、賭王最小的妹妹莫何婉穎皆是葬於此地。每年的清明節，何鴻燊或者他的四太太梁安琪惠率領子女們到此祭拜。

為什麼何東會選擇此地？據了解，當年他在朋友的引薦之下，認識了風水學家陳朝羲，並找到昭遠墳場此地，他認為，這塊地的風水極佳，福澤後人，子孫繁衍，還能富甲一方甚至名成利就。但據地契規定，昭遠墓園並非何東家族的家族墳場，而是提供給香港歐亞混血兒安葬的公眾墳場，且安葬在昭遠墳場內的人非富則貴。

而至今看來，何氏家族確實地位、財富都十分顯赫，在這之中，何鴻燊無論在名氣、財富以及子女的數量各方面也都表現十分突出。

(中時電子報)