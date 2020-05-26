航母艦載機

解放軍第一艘自製航母「山東」艦已服役，但搭載的仍是殲-15艦載戰機。不過，中國航空工業去年底在微博上，首度公開了「未來艦載機」的示意圖。

新浪軍事分析指出，最近有消息傳出，瀋飛所和瀋飛公司互派了掛職人員。外界推測，這可能意味著新一代隱形艦載戰機已經進入試製階段，或許不久新機就會亮相。

從航空工業的歷史經驗來看，廠所會互派人員，一般都是在重要項目進入關鍵試製階段。這樣一來，技術人員和工人更能密切合作，加快飛機研製速度。

然而，「鶻鷹」已經試製了至少2架原型機，分析認為，從它的技術狀態來看，應該不需要三結合。除此之外，外界普遍推測，能讓瀋飛採取這麼大動作的，應該是第5代隱形艦載戰機。分析指出，岸基飛機改裝艦載戰機並不像想像的那麼簡單，機翼折疊、加強起落架就可以了。

由於艦載機在航母起降，要比在岸基機場困難得多，因此飛機必須針對航母起降進行一連串改進。例如，F-35C機翼就比F-35A/B要大，以改善低空/低速起降性能。從這個角度來說，「鶻鷹」艦載機也有可能加大機翼，以便在航母上起降。

從瀋飛廠所結合來看，隱形艦載戰機應該已經凍結設計，發出設計圖，開始試製主要零組件。設計隱形戰機非常困難，製造起來也不容易。再微小的疏忽，都可能使飛機隱形性能下降，進而降低飛機戰術性能。分析認為，正由於考慮這些因素，瀋飛派出技術人員進入工廠，現場解決試製出現的問題，而工廠人員則到設計所協助完成工藝設計，以確保飛機工藝品質。

如果一切順利，這款隱形艦載戰機應該就能亮相，並在2025年之後服役。盛傳隱形艦載戰機採用兩具渦扇13增加推力發動機，未來還會換裝第4代渦扇中推發動機。分析認為，它應該是一架隱形「超級大黃蜂」戰機。當然，它可能會根據艦載需要改進，包括增加機翼面積、改善低空/低速性能，而機身兩側也可能會增加彈艙，掛載近距格鬥空對空飛彈，以加強火力。

解放軍第2艘自製航母已進入建造階段，極可能在2021年下水。有消息說，003艦應該是平甲板航母，配備電磁彈射器，預計會在2025年之後入列，屆時隱形艦載戰機將會上艦，使航母邁入5代隱形戰機時代。一般推測，003艦滿載排水量約為8萬噸，大約可以搭載50架「超級大黃蜂」級的戰機，另外還有4架殲-15D電戰飛機，以及4架艦載固定翼預警機。

(中時電子報)