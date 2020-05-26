國安會秘書長顧立雄自金管會轉戰國安會後，第一項公開行程，也是首度參加軍方活動，就是今天上午陪同總統蔡英文視察憲兵指揮部，了解憲兵防務情形。

蔡英文與顧立雄、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光，先聽取憲兵第202指揮部快速反應連（前憲兵機車連），並觀看女憲兵示範如何用技巧，扶起400公斤的哈雷機車，簡報的連長嚴培文是現役憲兵部隊裡唯一的女性連長，先前也曾支援特勤中心。

隨後蔡英文也視察剛成立的憲兵緝毒犬分組，示範如何從密閉的箱子、官兵身上、寢室環境找出毒品。她也在官兵的指引下，拋出白毛巾慰勞緝毒犬的辛勞。

蔡英文表示，她每天到總統府上班，第一個看到的就是憲兵。所以第二個任期，第一個視察的國軍部隊，也是憲兵。蔡英文指出，憲兵的形象，是國家的門面，每年國慶，憲兵「快反連」的操演，都受到國內外觀禮貴賓的喝采。作為軍伍之師、也具有司法警察身分的憲兵，還需要協助打擊犯罪、查緝毒品，真的是國軍各軍種的表率。

蔡英文承諾，會持續改善國軍的部隊管理制度，在維持團隊軍紀和社會價值間取得均衡。她期勉憲兵維持高水準的表現，也要請大家一起為他們喝采。

(工商 )