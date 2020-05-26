已連續5年營收正成長的紙尿褲廠泰昇-KY(8480)，今年首季營收獲利都創同期新高；泰昇指出，由於主要營運市場東協國家，受疫情影響不大，且，紙尿褲為民生必需品需求穩定成長，預期今年營運審慎樂觀，營收及獲利2位數成長為目標。

在原物料成本下跌下，泰昇今年首季的營業毛利率37.56%，比去年同期提升10個百分點，創下單季新高紀錄。

主要營運市場越南地區營占比近50%的泰昇指出，越南雖受疫情影響，也有封城，但整體民生消費市場仍穩定成長。在越南陸續解除各項防疫限制後，預期當地消費將逐漸恢復正軌，因此預估越南地區的營收年增率將持續穩定成長。

另外，受疫情影響，近期主要原物料不織布成本上漲，預估毛利率將會受到衝擊，但，泰昇指出，已採取產品漲價因應策略以降低不織布所帶來的影響，而在疫情趨緩下，此部分的成本壓力漸減。初估，全年下來，對營收獲利2位數成長的目標影響應不大。

(工商 )