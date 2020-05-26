英國創業家理查·布蘭森（Richard Branson）的維珍軌道（Virgin Orbit）火箭，在星期一在由波音747飛機運到高空，並且在南加州外海的太平洋上空發射，然而這枚新火箭的首次試射失敗了。

美聯社報導，這枚空中發射型的火箭，暱稱為「宇宙女孩」（Cosmic Girl），它從747噴射機的左翼下方投放，並成功點燃火箭引擎，首次發射似乎進展順利，但是在幾分鐘後，卻傳出發射失敗的消息。

747投放火箭，並成功點燃，不過隨後傳出發生失敗的消息。(圖/維珍軌道)

維珍軌道航空在官方Twitter說「我們已經確認飛機成功投放火箭，但是飛行任務很快就終止。宇宙女孩和我們的飛行機組人員都很安全，可以返回基地。」

維珍軌道的執行長丹‧哈特(Dan Hart)在接受時說：「我們成功點燃了引擎，看起來很成功，火箭飛了幾秒鐘，然後我們遇到了問題，出現了異常，火箭引擎沒有持續推進。」

維珍軌道公司副總裁威爾·波莫蘭茲（Will Pomerantz）表示，歷史上的太空任務，大約有一半的比率，首次發射失敗....創歷史的時候，並非總是在首飛任務時。」

維珍軌道的「發射一號」(LauncherOne)全長21.3公尺，已開發了5年，它可以攜帶小型衛星進入低軌道，他們的目標市場是發射「從烤麵包機到家用冰箱尺寸的小型衛星」，目前工廠正在建造另外6枚火箭。

由飛機運載，然後在空中發射火箭的技術，可以追溯到幾十年前，早在1950年代的「X-15火箭飛機」時期，就已經算是。到了1990年代，由諾斯洛普·格魯曼公司的飛馬座火箭(Pegasus rocket)，就已經能夠將衛星送到低軌道。該計劃自1990年以來，已經發射了數十次。

(中時電子報)