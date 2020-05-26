雲林縣麥寮鄉公所為遏止亂丟垃圾，裝設監視系統開罰。（翻攝照片／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉因台塑六輕設廠人口逆勢成長，鄉公所為方便民眾倒垃圾，設置定點定時垃圾回收站，卻成為垃圾堆積處，因此決定裝設監視器開罰，違規傾倒垃圾者罰款6000元，若是六輕承包商，則請六輕再加重處罰。

麥寮鄉人口自1999年六輕正式營運後，人口不斷增加，從早年2萬餘人增至目前的4萬7000餘人，成為雲林縣人口數第3的鄉鎮，為了方便民眾丟垃圾，鄉公所於鎮南宮、六輕大門前縣道154線設立定點定時垃圾回收站。

麥寮鄉長蔡長昆表示，垃圾回收站回收時間為星期一至星期六，每天上午6點30分至9點、上午11點至下午1點30分，公告牌上寫得很清楚，但還是有缺乏公德心的民眾，在非回收時間將垃圾丟棄在回收站，造成環境汙染。

為了遏止亂丟垃圾歪風，鄉公所已於垃圾回收站旁裝設全天候監視系統，只要亂丟垃圾全都無所遁形，目前已開出好幾張罰單，呼籲民眾依規定時間丟垃圾，不要貪圖一時方便而因小失大。

鄉公所清潔隊說，違規傾倒垃圾者大部分出現在晚間，這些垃圾雖然都有打包，但經流浪貓狗咬破垃圾袋覓食，垃圾散落一地，嚴重影響環境衛生。

台塑六輕管理部指出，為了減少承包商亂丟垃圾情況，除了每天進行宣導，一旦被發現亂丟垃圾，將禁止進廠施工，承包商擔心工程延宕被重罰，都承諾會全力配合。

(中時 )