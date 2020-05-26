媒體報導「錢櫃施工續營業練台生知情」，國民黨革實院長羅智強說看這則報導，怒火攻心，痛批「罔顧人命的錢櫃，可惡至極的練台生」。羅智強也嗆館長「要不要用三字經出來幹譙練台生？」並酸說，世上最噁心的正義，就是看到練台生就躲起來的正義。

羅智強在臉書發文說，媒體報導「錢櫃施工續營業練台生知情：林森店曾考慮停業，向總管理處報告。」看到這則報導，立刻覺得怒火攻心，罔顧人命的錢櫃，可惡至極的練台生。

他指出，練台生是消防法上的管理權人，已明確涉及消防法第35條，「未維護消防安全設備，發生火災致人於死」罪。

羅智強說，他也要敦請三字經正義爆表的館長：「你用三字經三天兩頭譙羅智強，你用三字經天天專心幹在野黨，要不要用三字經出來幹譙練台生？你如果出來譙練台生，以後你用三字經譙羅智強100次，我也不告你。」

羅智強諷刺說，世上最噁心的正義，就是看到練台生就躲起來的正義。

(中時 )