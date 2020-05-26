縣道153波浪路段險象環生，雲林縣府爭取2000餘萬元整修。（張朝欣攝）

雲林縣政府為改善縣道153線凹凸不平情況，爭取2000餘萬元進行整修，26日縣長張麗善前往會勘，強調153線是往返麥寮鄉六輕工業區主要道路，但路面多處波浪狀險象環生，整修後將可確保行車安全，預計今年7月完工。

縣道153線為連結東勢鄉與麥寮鄉的南北向重要幹道，但民眾不斷反映路面不平整，行經時車輛不斷跳動，嚴重影響行車安全，縣府因此爭取2000餘萬元進行道路改善工程，26日縣長張麗善率縣府團隊前往會勘，並向民眾說明工程規畫與進度。

張麗善表示，此工程起點為縣道153線0K＋000處，終點2K＋200處，長度共2.2公里、寬度約18至21公尺，人手孔下地數約10座，透過道路刨鋪、畫設標線及人手孔蓋下地施作，可有效提升153線道路品質與行車安全，營造友善人本環境。

雲林縣議會副議長蘇俊豪指出，縣道153線連結東勢、台西、麥寮等鄉鎮，車流輛相當大，卻因地基問題造成路面不平，影響行車安全，讓鄉親們非常困擾，希望施工單位務必留意工程品質，施工期間地方代表與村民將會協助縣府共同監工，確保改善道路品質。

民眾說縣道153線因寬度達18至21公尺，加上道路筆直，因此車輛速度都不慢，一旦經過凹凸不平路面很容易失控，已發生多起意外事故，之前曾進行局部整修但效果不佳，希望此次全面整修後，能夠徹底解決行車安全問題。

(中時 )