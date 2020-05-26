某國小約聘的廖姓社團指導老師，被1名小一女童指控摸胸，因而遭校方決定不續聘，並須接受20小時性平教育課程。廖男不服提告，台北高等行政法院認為校方性平會的調查報告，不足以證明廖男確有性侵害女童，判廖男勝訴，可上訴。

女童2016年12月間向母親反應，指廖男在課外社團活動下課時，將手伸進她的衣服內摸胸，次數約2、3次，校方獲報後組成性平會調查，2017年3月認定廖男性騷擾，建議更換社團老師，廖男應接受8小時性平教育。

廖男提起申復，申復審議小組重啟調查，2017年8月認定構成性侵害，建議不再續聘、應接受20小時性平教育，處分更重，廖男再提申復遭駁，向桃園市政府提起訴願，訴願決定僅撤銷20小時性平教育，其餘不受理，廖男仍不服，提起行政訴訟。

廖男主張，他刑事乘機猥褻罪獲判無罪確定，校方第1次調查對他誘導詢問，申復決定該次訪談內容不足證明他摸胸，第2次調查卻直接沿用第1次訪談內容認定他性侵害，顯有重大瑕疵，原處分應予撤銷。

合議庭勘驗性平會調查報告，女童被問及觸摸位置、有無碰到乳頭，女童聳肩並指著胸部中間上下動，表示不知胸部在哪裡；另依同學訪談內容，只能確定女童曾坐在老師腿上彈琴，並無異常互動。

合議庭認為，教室是開放空間，窗戶沒有窗簾，下課時間學生、職員及其他教師進進出出，很難想像廖男會公然把手伸進女童衣內摸胸，性平會調查報告不足以認定廖男成立性侵害行為，原處分事實認定應屬有誤，故判廖男勝訴。

(中時 )