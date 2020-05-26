蚵農向政府機關陳情，盼望嘉義縣東石舊漁港設施能更完善。（嘉義縣議員姜梅紅提供／張毓翎嘉義傳真）

立委蔡易餘（左二）、嘉義縣議員姜梅紅（右二）、東石鄉民代表會主席黃東岳（右一）日前邀集相關單位到現場會勘。（嘉義縣議員姜梅紅提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣沿海盛產牡蠣，蚵農清晨出海採收，接近中午再返回，將一簍簍的牡蠣吊到岸上，其中東石舊漁港為當地蚵農重要作業場所，因漁港淤沙嚴重，每逢退潮時，漁筏無法靠岸停泊，岸上3座吊蚵機，僅1座遠離內陸的能使用；黃姓蚵農說，正值產季，大家回岸時間差不多，遇到退潮，只能排隊輪流使用，增建吊蚵機問題刻不容緩。

去年立委蔡易餘、嘉義縣議員姜梅紅、東石鄉民代表會主席黃東岳等人接獲蚵農反映後，邀集相關單位會勘、研商，嘉義縣政府農業處漁業科表示，已規畫增設2座天車式吊蚵機，並施作1處蚵棚整補作業平台，去年已將計畫報送漁業署，目前仍積極向該署爭取經費中，以滿足牡蠣養殖產業發展需求。

黃東岳指出，隨著一年一度牡蠣採收旺季開始，東石舊漁港因淤沙嚴重，蚵農須配合潮汐進出港；遇到退潮時，漁筏必須等到漲潮時才能出海或進港，此外，靠近內陸的2座吊蚵機附近水深較淺，每日2次退潮時，這2座根本無法使用，蚵農為使用剩餘唯一一座的吊蚵機，每次得等待半小時至1小時。

黃姓蚵農說，雖然縣府每年委託業者，派怪手進場挖沙清淤，但過了半年，淤積問題又浮現，退潮時，漁筏進出困難，此作法是「治標不治本」，在舊漁港作業的幾乎都東石及猿樹等2村蚵農，港內約30多架漁筏，養蚵是居民重要的生計所在，大家都希望漁港設施能更完善。

(中時 )