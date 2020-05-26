新冠肺炎疫情防治將從紓困走入振興階段，行政院長蘇貞昌預告，如果繼續零確診，將在6月7日恢復正常生活。另外，行政院推動1,000元現金換3,000元振興券的政策，將於6月中旬展開實體券預約，7月就可以上路施行。

有了先前口罩實名制，在網路上、超商事務機預約，再到超商取貨的經驗，這次換發實體振興券也將循口罩實名制模式，先預購、再取券。預計6月初宣布計畫，6月中旬啟動實體振興券預約，以及電子支付綁定等工作，最快7月就可以上路。

行政院發言人丁怡銘指出，為了方便各種消費習慣的人，振興券的領售提供各種方便的方式，民眾可以選擇自己最習慣的方式，喜歡排隊買就去現場買，喜歡用網路預購也接受網路預購。如同口罩販售一樣，紙本實體券可以在線上訂，決定去哪個地方領，也可以在郵局購買。非實體券的部分，有電子支付、電子票證、信用卡支付，希望讓每一種消費模式習慣的民眾都能使用，流程設計細節已進入最後階段。

丁怡銘表示，振興券除了不能用在繳稅、電商之外，其他的消費都可以使用，如同現金一樣方便。

(工商 )