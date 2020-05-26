吳克群推出新歌〈咁有風在吹〉，這首歌同時也是《你說我聽著呢》社會影音小說第5章，在YouTube頻道釋出對談主題「和抑鬱症作伴」影片，邀來2位對談者音樂人謝震廷、知名作家H分享，遭逢情緒低潮、進而罹患抑鬱過程、目前持續就醫治療、最後為自己打氣的點點滴滴。

吳克群透露摯愛母親生前曾罹患抑鬱症，他也曾因情緒、壓力等，罹患過突發性失聰導致聽力受損，後來得知它就是焦慮症的一種，清楚原因後幾乎是不藥而癒，醫生也明白告知「失去的少許聽力回不來了」；如今他懂得與這病症相處：「不再去想回不來的那些失去，反而專注在我擁有的，很感謝真心朋友的相伴，還有自己運動的習慣以及改變一些作息時間，真的幫助很大。」

他認為愛情、友情、親情所有都是缺一不可的，「但我們絕對無法全都擁有，所以不要專注在失去或無法擁有的事情上，專注在自己擁有且享受的事情上，是一個好的思考切入點。除了創作、打籃球舒壓，也會透過美食來療癒身心，米糕、滷肉飯、小籠包、麻辣鍋都是愛物。

此外，在影片中，謝震廷吐露內心轉折，2007年參加《超級星光大道》爆紅，當時僅是學生的他在校園卻遇上種種霸凌，腳踏車被破壞、同儕間言語嘲弄恐嚇、甚至被最好的朋友背叛，再加上網路上鄉民酸言評論、家中爸爸的家暴行為等，謝震廷在對談前更服下了7顆鎮定劑才上場錄製，「活著固然很辛苦 可唯有活著 才是我們推翻一切不幸的籌碼。」

吳克群、謝震廷暢聊憂鬱症。（何樂音樂提供）

(中時 )