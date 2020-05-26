聞陳家欽「黑道監票」說 韓國瑜：麻煩署長成立專案小組調查 18:172020/05/26 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 聽聞警政署長陳家欽「黑道監票」說，市長韓國瑜表示「非常驚訝，若有，麻煩署長成立專案調查小組」。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警政署長陳家欽26日南下主持治安維護專案會議，爆料有黑道分子將在投開票所「監票」、恐嚇人民，讓人民不敢去投票，陳家欽表達嚴正執法及制裁暴力的決心，也要求市警局立即將這情資報給高雄地檢署指揮偵辦。高雄市警局表示，目前警局還未接到相關報案。 針對陳家欽「黑道監票」，市長韓國瑜表示「非常驚訝，若有，麻煩署長成立專案調查小組」。 (中時 ) #署長 #黑道 #專案 #韓國瑜 #人民 #高雄市政府 #市長 #警政署 #陳家欽 #監票 #罷韓 也許您會感興趣 推薦閱讀 罷韓活動今起跑 罷韓團體出手了？！ 09:342020/05/22 政治 綠媒老董：DPP內部有人不想罷韓 09:522020/05/22 政治 罷韓首日開跑 陳其邁「做這事」遭疑：為罷韓暖身？ 16:012020/05/22 政治 「韓國瑜像蔣經國」他吐露至今挺韓之因 14:232020/05/23 政治 分析罷韓手段 洛杉基用兩句話來形容「四賤客」！ 11:082020/05/24 政治 韓難逃罷免？網PO一張圖喊：罷韓未見完全樂觀 14:042020/05/24 政治 韓蓋牌後民調出爐 網震撼：罷韓崩潰了 10:502020/05/25 政治 不能放過嗎？唐湘龍：失去韓國瑜 將失去高雄的未來 11:082020/05/25 政治 網傳高雄淹水假照片 藍營將移交檢警調查 12:332020/05/25 政治 憂罷韓結果 藍營大老做民調...結果嚇死！ 11:122020/05/26 政治 政治熱門新聞 高雄大雨後這畫面 網驚：神奇的事發生了！ - 政治 趙少康痛宰罷韓網紅 網大呼過癮！ - 政治 高雄大姐見韓國瑜情緒激動 鄭照新：以為他要罵人… - 政治 罷韓鐵票達5成 王金平決定：這時間點助韓 - 政治 罷韓最新「封關」民調 最終結局驚人！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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