警政署長陳家欽26日南下主持治安維護專案會議，爆料有黑道分子將在投開票所「監票」、恐嚇人民，讓人民不敢去投票，陳家欽表達嚴正執法及制裁暴力的決心，也要求市警局立即將這情資報給高雄地檢署指揮偵辦。高雄市警局表示，目前警局還未接到相關報案。

針對陳家欽「黑道監票」，市長韓國瑜表示「非常驚訝，若有，麻煩署長成立專案調查小組」。

(中時 )