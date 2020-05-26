98歲澳門賭王何鴻燊近日驚傳身體狀況急轉直下，處於彌留狀態，26日中午驚傳於13點05分病逝，享耆壽98歲。他昨晚在家人陪同下，求生意志強大，一度張開眼睛，但因為身體虛弱，不可再施打強心針，最終在家人陪伴下辭世。

根據《騰訊》報導，知情人透露，賭王的身體機能已經很差，昨日他一度沒有事，家人都以為還可以頂住。然而在有部分家人離開醫院之後，卻發生了轉折，在今日凌晨的時候醫院又電話通知家屬並未脫離危險期，其中二房藍瓊纓、三房陳婉珍，四房梁安琪三位太太都通宵守在何鴻燊身邊，她們陪伴何鴻燊走過人生的最後一夜。

媒體稱賭王何鴻燊情況告急，院方一直在全力搶救，但是何鴻燊已經處於昏迷狀態中，已經失去了意識，需要靠儀器維持生命，但是沒想到心跳又驟停，這與之前媒體報導的打強心針能夠印證。

知情人表示，當晚院方就已經告知家人，讓他們有心理準備，何鴻燊可能挺不過當天。於是在26日凌晨四點多的時候何鴻燊的家人都趕來醫院陪伴他走過最後一段路。

據媒體報道何鴻燊因身體過度虛弱，所以雖然求生意志力依舊很強，但是無奈不能續命。且之前港媒報導何鴻燊的病情復雜，不但在中風之後患上帕金森癥，而且還一度曾心臟停跳，甚至還患有腎衰竭，這對一個98歲的老人來說非常殘忍。

何鴻燊的最後狀態也被媒體曝光，媒體稱何鴻燊這些日子已經認不清楚人，與家人交流只能用點頭和搖頭來表達。有媒體報道稱，在昨晚家人的陪伴下，何鴻燊一度睜開了眼，不過仍回天乏術。

何鴻燊被傳病危後，據媒體報導，長房、二房、三房、四房都趕赴醫院，何超雄、何超儀、何超云、何猷啟、何超蓮，何猷龍都陸續趕到醫院看望父親，而媒體稱何猷君早在5月初就已從國外飛回，並且在「隔離期間」申請外出，由此看來何猷君就是探望其父親。

在26日下午兩點多的時候，賭王二房長女何超瓊與家人們一起在醫院外面召開了記者會，何超瓊代表家人發言：「我好感謝大家，今日何鴻燊家屬懷住極沉重的心情，爸爸剛才1點鐘在養和醫院安詳離世，享年98歲。何鴻燊博士在香港一直都是舉足輕重，亦都德高望重，好愛惜香港人，對我們傳承好重要的家庭教育，取之社會，用之社會。爸爸永遠會留在我我們家人心中，好希望用我們自己上進心，去完成爸爸惠澤社會的責任……」。

何超瓊證實了賭王何鴻燊的去世時間是1點，而不是之前媒體所傳的1點05分，估計1點05分是媒體得知何鴻燊去世消息的時間點，並且透露何鴻燊的後事將會由四房共同商量舉辦。

(中時電子報)