前宏達電(HTC)執行長周永明回來了！他 3 年前創立的 XRSPACE 今日攜手中華電信，宣布推出鎖定社交實境的 5G XR 平台，以及首款支援 5G 的 VR 頭戴式顯示器(HMD)─XRSPACE MOVA。最快今年第三季使用者就能在台灣 5G 開台後，體驗得到！

周永明在離開 HTC 之後，先是加入數字王國，之後則是創立 XRSPACE，專注發展 VR 與 AR 應用。今 XRSPACE 在台舉辦發表會，宣布正式推出全球首款社交實境 5G XR 平台，以及首款支援 5G 的 VR 頭戴式顯示器(HMD)─XRSPACE MOVA。在疫情之下，各國消費者無法順利出遊、聯絡感情，周永明期待 XRSPACE 打造的新世代 VR 社交實境世界平台在與 XRSPACE MOVA 的結合下，能帶給消費者全新的 VR 互動式體驗。

XRSPACE - Experience The First Social XR in 5G

針對今日發表的新品，XRSPACE 創辦人周永明表示：「我們希望透過 5G XR 科技，將人類的社交溝通帶到超越智慧型手機的下一階段。XRSPACE 所專注的唯一任務，在為全球大眾消費者帶來能真正輕鬆上手的 XR 體驗。在創立的三年間，我們將一般用戶的需求放在心中，在硬體與使用者體驗上力求突破，打造出足以重新定義社交互動的產品。今天我們很高興，能夠在此發表結合 5G XR 科技的新平台，開創人與人互動的嶄新可能。5G、XR、AI、Cloud 即為時代趨勢所在，我們希望領先未來，讓人才能夠一展創意，建立全球品牌，創造時代新價值。」

為 5G XR 時代而生，以手勢驅動的行動虛擬實境方案

XRSPACE MOVA 是世界首款可支援 5G 的行動 VR 裝置，外型時尚輕盈，採用高通(Qualcomm) Snapdragon 845 晶片，是預設以手勢驅動的 VR 裝置。用戶不再需要額外控制器，更無須複雜費時的設置流程，透過手勢即可直覺暢遊虛擬世界刻感受栩栩如生的社群互動。在任何擁有 5G、4G，或 Wi-Fi 連線的環境中，以最直覺無負擔的方式，隨時隨地跨入 XRSPACE MANOVA 的多彩世界。

XRSPACE MANOVA 是新世代的 VR 社交實境世界平台，能在突破空間限制下，讓人們隨時同在一起。用戶能透過專屬的全身虛擬人 (XRSPACE Avatar) 與彼此相見、共事，一同玩樂。XRSPACE MANOVA 由許多的公眾 (Public Spaces) 與私有空間 (Private Spaces) 組成，從用戶獨有的虛擬住宅、個人影院，到為電信商及內容夥伴客製的專屬場景，歡迎用戶盡情探索及擁有。

在諸多虛擬空間之中，獨特的「MagicLOHAS」空間包含了獨家 VR 樂活內容，能透過虛擬實境沉浸力，幫助人們形塑健康動感的現代新生活。用戶能與親友在動人風景中閒談人生，更能搭配如散步、有氧舞蹈，與瑜珈，Magic 太極等運動。XRSPACE 與來自多元職能專家合作，包含職業運動員、瑜珈、音樂、冥想、健康，以及物理治療、職能治療等專業，共同推出有趣有益的互動內容，幫助用戶在日常間輕鬆達到樂活的狀態。

XRSPACE 平台總經理陶韻智表示：「在疫情肆虐全球期間，人們親身感受到的，就是能身在一起的簡單可貴。在 XRSPACE MANOVA 平台中，我們打造了擬真的虛擬人、社交手勢，以及供人們突破距離限制，隨時隨地同在一起的日常場景。能夠將人們的社交互動，提升到超越訊息、表情符號，與 2D 視訊的新境界。我們很高興能在世界遭逢重大轉折的時候，提供我們的新產品，為全球用戶牽起迫切所需的社交連結。」

XRSPACE MANOVA 整合了自有、品牌合作，與電信夥伴無數的娛樂與服務內容，其中更包含了在當前疫情肆虐的世界中，所亟需的 VR 教室與會議室功能。用戶只要翻掌之間，就能輕鬆享受 VR 多方夥伴提供的體驗，包含如 Angry Birds、AirPano、Digital Domain、Resolution Games、Magic Horizons、Iconic Engine、iStaging 以及 Futuretown。

XRSPACE 期盼能與更多夥伴一同拚搏，開創 5G 時代 XR 新價值。XRSPACE 首波服務夥伴包含：東森集團、空中英語教室、永慶房產集團、味全龍、三貝德數位文創集團、亞洲教育大平台、弋果美語、風潮音樂、MagicLOHAS、Klook 客路、必揚實境，以及 studio2。

透過前置精密光學感測器，XRSPACE MOVA 不但能將雙手投入虛擬實境之中，更可用作「空間掃描（Space-scanning）」應用，將實體地點轉換到虛擬世界中，達成前所未見的嶄新應用。透過與永慶房產集團的合作，XRSPACE 能夠將現實世界的房產物件，有效轉換成可自由移動的虛擬場景，讓購屋家庭與房仲銷售員，能在短時間內走入多間房屋參觀討論。不但免除交通的舟車勞頓，更大幅突破原先受限於 360 場景的 VR 看屋限制。

針對與 XRSPACE 的合作，中華電信執行副總林國豐表示：「為打造嶄新 VR 社群體驗，中華電信與 XRSPACE 將展開 5G VR 合作，首創虛擬世界概念，預期 5G 服務推出後，運用中華電信 5G 超高網速、低時延與最大頻寬的優勢，有感提升全新的數位影音娛樂內容，藉由社群即時互動，強化長期用戶的黏著度與使用體驗，在國際舞台上持續綻放台灣在數位內容領域的長遠潛力。」XRSPACE 官網指出整合多元應用的 XRSPACE MOVA 預計 2020 第三季於電信通路開賣，有興趣的使用者可以持續關注。

(科技)