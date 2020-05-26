聯新國際醫院回饋社會，啟動社區巡迴健康免費篩檢服務，首場6月6月在平鎮區三安市民活動中心登場，預計9月底前舉辦30場，民眾可攜帶健保卡逕自前往受檢，不需提前預約。

聯新國際醫院承接桃園市政府衛生局整合性篩檢服務計畫，在中壢、平鎮地區規劃30場次社區巡迴健檢，時間都安排在星期六或日，方便民眾利用周休二日到指定地點做免費健康篩檢，提醒民眾攜帶健保卡，受檢前空腹8小時，各場次時間地點公佈於聯新國際醫院官網。

社區篩檢項目包括身體檢查（身高體重、視力、血壓、理學檢查等）、血液生化檢查（膽固醇、三酸甘油脂、血糖、腎臟功能、肝功能），以及四癌篩檢（子宮頸抹片、乳房攝影、口腔粘膜、糞便潛血）。此外，篩檢後端服務由醫師提供報告解說與健康諮詢，如有異常個案將由專業個案管理師進行追縱及轉介，以達到預防保健目的。

成人預防健檢40至64歲民眾可每3年1次、65歲以上可每年1次；成人健檢及四癌篩檢相關規定依國健署公告辦法為準。民眾如果忘記或不確定是否符合受檢資格，可於現場以健保卡確認。

聯新國際醫院助理副院長暨社區醫學部部長吳政哲表示，預防重於治療，社區篩檢希望做到早期發現、及早治療，提高民眾生活品質，節省醫療支出。今年原訂3月開辦的社區篩檢，因為受到新冠肺炎疫情影響，桃園市衛生局2月中旬緊急公告暫緩，現在隨著國內疫情逐漸樂觀，聯新國際醫院接獲通知恢復重啟社區篩檢計畫，讓民眾做好防疫，也能顧好健康。

(中時 )