因應新冠肺炎疫情，行政院擴大紓困補助至今，屏東首善之區屏東市公所收件2400餘件，但第一階段僅核發48件、金額60餘萬元，26日二階段再撥款百餘人，勉強達到一成核發率，第一線基層人員無奈抱怨，中央始終不願承諾、地方只能「依法行政」，讓紓困緩不濟急。

5月初行政院長蘇昌貞宣布擴大紓困方案，各鄉鎮市公所第一時間擠滿請領人潮，紓困之亂後，政府「中央審查、地方免責」的申請原則喊得震天響，但第一線審查人員皆表示，「說與做根本不同調」。

屏東市公所社會課長吳怡靜指出，由於紓困補助審查條件繁瑣，日前一場中央與地方承辦人員的視訊會議上，不少人要求衛福部白紙黑字寫下承諾，希望中央扛責，但長官們始終不願鬆口，最後會議紀錄並沒註記，「實在很心寒」。

屏東市民代表傅建雄痛批，中央明白表示紓困要認定從簡、核發從速，但因為責任歸屬未明，若未來請領出錯、那誰該負責？就他所知，第一線審查人員為求自保，只能通通依法審查，除了資料不全必須補正，還要電話來回確認，不僅拉長審查時間，頻頻惹來民怨。

(中時 )