馬祖方塊海可媲美法國美景，近年來成為馬祖熱門景點之一，連江縣交通旅遊局舉辦Hi方塊海創意影片競賽，首獎10萬元獎金，第一階段企劃書收件將於29日截止，縣府鼓勵喜愛旅遊及攝影的民眾踴躍報名，透過鏡頭帶領民眾欣賞美景。

方塊海位於西莒坤坵沙灘與蛇島間的海域，由於受到地形、海流等因素，浪潮從不同方向而來，交會後成為媲美法國的方塊海，適逢藍眼淚季節，晚間還有機會可以同時看到方塊海及海眼淚奇特景象。

交通旅遊局表示，活動由莒光鄉公所、馬防部莒光守備大隊協辦，主題為2020方塊海創意影片競賽，即日起至5月29日進行第一階段企劃書徵件，首獎10萬元、佳作2名獎金各2萬5000元、人氣獎2名獎金各2萬5000元。

第一階段評選通知為6月5日，企劃書經評比入選排序前15組，將提供交通及膳宿費用。第二階段影片拍攝及剪輯製作期間為6月6日至7月15日，影片須於7月31日前上傳至Youtube上。

(中時 )