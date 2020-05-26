桃園市經濟發展局26日舉辦「桃園青埔自駕巴士通過無人載具科技創新實驗計畫成果發表會」，台灣智慧駕駛公司通過經濟部「無人載具科技創新實驗計畫」審查，目前辦理試車牌請領，並著手整備作業及不載客運行測試，預計12月可提供青埔地區平日共30班次免費短程接駁服務。

桃園市長鄭文燦指出，無人自駕車運行計畫由維修廠擴大到附近社區，2月在虎頭山創新基地得到測試車牌，已經完成青埔維修廠的半封閉場地測試，目前到第二階段半開放場域測試，也是自駕車產業新的里程碑，最後階段將結合A17、A18、A19三個桃園捷運車站，讓無人自駕車成為最後一哩路的運輸工具，以後也會更安全、穩定、有效率。

經發局表示，桃園市自駕巴士推動設定短、中、長期目標，短期截至今年5月，完成在桃捷青埔機廠及2019農博內部封閉測試運行；中期規畫今年底由機捷聯外至周邊社區運行，提供從A17領航站到大園國際高中及大成大智路口接駁路線；長期目標將沿青埔捷運沿線重要據點接駁，串接青埔機廠、桃園高鐵站、華泰名品城、青塘園、A19購物中心、桃園棒球場等完整運行。

(中時 )